В Киеве экс-боксера за жестокое убийство приговорили к 10 годам тюрьмы

В Киеве 33-летний боксер приговорен к 10 годам тюрьмы за убийство мужчины.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Обвиняемый – уроженец города Горловка. Он некоторое время жил в квартире 42-летнего пострадавшего на бульваре Дружбы Народов. 16 ноября 2021 между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес пострадавшему смертельный удар кулаком в голову.

После убийства обвиняемый еще два дня проживал в квартире, где находилось тело потерпевшего, а затем решил избавиться от него путем расчленения. Остатки тела мужчина упаковал в мешки, вынес на свалку, а дом тщательно вымыл. Подозреваемый планировал еще некоторое время пожить в квартире убитого мужчины, сообщая его родственникам, что пострадавший в состоянии алкогольного опьянения ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

Идентифицировать личность потерпевшего удалось благодаря ряду экспертиз путем сравнения с образцами ДНК его родственников, живших в тот момент в Грузии.

Подозреваемый был задержан в Дарницком районе столицы. Мужчина скрывался и собирался уехать за границу. Ранее он уже был осужден за квартирные кражи и разбой. Суд признал его виновным в умышленном убийстве и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.