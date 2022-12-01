Суд арестовал с миллионным залогом чиновника Госгеокадастра, подозреваемого в раздаче земли ландшафтного парка на Николаевщине

Центральный районный суд Николаева избрал должностному лицу ГУ Госгеокадастра в Николаевской области меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере одного миллиона гривен и отстранил от занимаемой должности.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Как сообщалось ранее, чиновник подозревается в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). По данным следствия, подозреваемый подписал приказ об утверждении проекта землеустройства по отводу и передаче в собственность четырем гражданам земельных участков общей площадью около четырех гектаров, которые находятся в пределах регионального ландшафтного парка «Приингульский» и относятся к категории земель природно-заповедного фонда.

Действия должностного лица привели к выбытию из государственной собственности земельных участков природно-заповедного фонда, что нанесло тяжкие последствия интересам государства на общую сумму более 300 тысяч гривен.

Напомним, как полиция расследовала возможные нарушения при оформлении земли родственниками экс-начальника Госгеокадастра Николаевщины.