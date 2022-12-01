НАБУ и САП сообщило о подозрении экс-нардепу и ряду топ-чиновников, которые завладели ₴112 миллионами частного банка

Сергей Скуратовский В среду, 21 декабря, НАБУ и САП сообщили восьми лицам – среди которых нардеп VIII созыва, служащие АРМА и СБУ, ГП «СЕТАМ», о подозрении в завладении правами требования по кредитам, что привело к причинению более 112 миллионов гривен убытков частному банку.

Об этом сообщает НАБУ.

Среди подозреваемых:

- народный депутат Украины (VIII созыв);

- помощница нардепа-директор предприятия, получившего кредитные средства;

- начальник следственного отделения Главного следственного управления СБУ (занимал должность до 2020 г.);

- начальник управления менеджмента активов АРМА (занимал должность в период июнь 2018 г. – январь 2020 г.);

- генеральный директор ГП «СЕТАМ» (занимал должность в период май 2016 г. – февраль 2020 г.);

- заместитель генерального директора ГП «СЕТАМ» (занимает должность с октября 2017 г. по настоящее время);

- два оценщика.

В НАБУ добавили, что должности указаны на момент совершения преступления

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

По данным следствия, в 2012 году будущий народный избранник (в то время – депутат Киевского областного совета), являясь фактическим владельцем ряда компаний, начал строительство многоквартирного жилого комплекса на окраине Киева. Для этого он взял кредит более чем в 200 млн грн под залог построенного в будущем ЖК и земельных участков, где он располагался, а также ряда личных поручений, в том числе и самого депутата.

Впоследствии НБУ признал неплатежеспособным банк, выдававший кредит. Чтобы не отдавать долг и получить возможность продать построенные квартиры, в конце 2018 – середине 2019 нардеп организовал схему.

«Схема действовала следующим образом: с помощью начальника следственного отделения Главного следственного управления СБУ и начальника управления менеджмента активов АРМА и должностных лиц ГП «СЕТАМ» на право требования по кредиту наложили арест и передали в управление АРМА. Там, в свою очередь, выставила это право на электронные торги ГП «СЕТАМ». По результату аукциона по заниженной цене победителем признали подконтрольную нардепу компанию. Компания, став новым владельцем прав требования, отменила все ипотеки на недвижимое имущество и обременение по договорам поручительства. Впоследствии эта компания перепродала эти права еще одной подконтрольной нардепу ООО, чтобы сделать невозможным в будущем правопреемникам банка осуществить обращение обременения», - говорится в сообщении.

Нардеп привлек работника СБУ, специально зарегистрировавшего уголовное производство и в его пределах обеспечившего наложение ареста и передачу в АРМА прав требования по его кредиту. В свою очередь начальник управления менеджмента активов АРМА и должностные лица ГП «СЕТАМ» обеспечили победу подконтрольной нардепу компании на электронных торгах, при этом по заниженной на 112 млн грн цене. То есть право требования на 128 миллионов гривен было продано всего за 16 миллионов гривен.

Этот аукцион прошел незаконно, без надлежащего решения суда о предоставлении разрешения на продажу, а также без отчета об оценке. После признания победителя торгов работник СБУ обеспечил отмену ареста на права требования, который сам и инициировал.

Впоследствии нардеп обеспечил отмену всех ипотек на недвижимое имущество и договоры поручительства, которые обеспечивали кредиты прав требования, поскольку его подконтрольная компания стала новым владельцем права требования.

В дальнейшем он продал права требования еще на подконтрольную ему компанию, которая через суд лишила правопреемников банка права осуществить обращение обременения на залоговое имущество и на все имущество в отношении договоров поручительства.

«Народный депутат обеспечил финансирование этой схемы – от приобретения компаний до оплаты оценщикам и предоставлял указания участникам этой организованной группы. Лица использовали поддельные официальные документы о стоимости прав требования, а сотрудник СБУ в обмен на «содействие» получил от нардепа неправомерную выгоду. По выводам экспертиз, в результате действий участников преступления банковскому учреждению причинено более 112 млн грн убытков», - добавили в НАБУ.

В ведомстве также отметили, что подозреваемый экс-нардеп был обвинен и по другому делу, расследованному НАБУ и САП. Речь идет о недекларировании в 2015-2019 годах на общую сумму более 50 млн. грн. Однако из-за решения КСУ по декриминализации этой статьи это дело было закрыто. Согласно опубликованной информации, можно сделать вывод, что подозреваемым является бывший народный депутат от радикальной партии Олега Ляшко Сергей Скуратовский.

Еще один участник преступления – начальник управления АРМА – подозреваемый по делу о растрате 426 млн грн АРМА. Речь идет об Антоне Янчуке.

Что касается ГП «СЕТАМ», то должность генерального директора в период с мая 2016 по февраль 2020 занимал Виктор Вишнев, ныне - заместитель Председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Единственный заместитель генерального директора «СЕТАМ», указанный на сайте ГП, это Ольга Козориз.

Виктор Вишнев Ольга Козориз

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года Сергей Скуратовский объявили о подозрении по делу об избиении председателя сельсовета Плахтянки (Киевская область) Александра Сорочана.