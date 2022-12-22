В Вознесенске мужчина хотел переформить Opel – документы на него оказались подделкой

В сервисном центре МВД города Вознесенск обнаружили автомобиль, свидетельство о регистрации которого оказалось поддельным.
Об этом сообщает Региональный сервисный центр МВД в Николаевской области.
В сервисный центр обратился мужчина для перерегистрации Opel Omega, потому что на следующий день истекал срок действия доверенности.
«Купили» автомобиль давно, но не удосужились оформить сделку в сервисном центре МВД. К сожалению, не все прислушиваются к нашим советам. Во время проверок по базам было установлено, что такой автомобиль не зарегистрирован, а свидетельство имеет признаки подделки и с 2013 года числится в розыске. В настоящее время данным фактом занимается полиция», - говорится в сообщении.