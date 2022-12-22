В Вознесенске мужчина хотел переформить Opel – документы на него оказались подделкой

В сервисном центре МВД города Вознесенск обнаружили автомобиль, свидетельство о регистрации которого оказалось поддельным.

Об этом сообщает Региональный сервисный центр МВД в Николаевской области.

В сервисный центр обратился мужчина для перерегистрации Opel Omega, потому что на следующий день истекал срок действия доверенности.