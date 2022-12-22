СБУ передала в суд материалы на священника РКЦ, который отрицал преступления оккупантов в Буче

Служба безопасности собрала доказательства вины настоятеля прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической церкви в антиукраинской деятельности. Он публично оправдывал вооруженную агрессию россии и отрицал военные преступления российских захватчиков против украинцев.

Об этом сообщает СБУ.

В своих «речах» перед верующими священник называл «постановкой» факты многочисленных убийств и пыток людей рашистами в Буче.

Кроме этого настоятель призвал не доверять официальной информации украинских государственных учреждений и массмедиа о совершенных агрессором военных преступлениях.

А наоборот – агитировал слушать только его из-за того, что он якобы был в Киевской области во время временной оккупации части региона.

Фигуранту дела сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, ранее с кандальному винницкому митрополиту УПЦ МП вручили подозрение за разжигание религиозной розни.