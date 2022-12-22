Экс-нардепа от Партии регионов, который призывал получать российские паспорта, объявили в розыск

По материалам Службы безопасности сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины, публично поддержавшему российскую вооруженную агрессию против нашего государства. Злоумышленником является представитель Харьковской организации партии регионов. Именно от этой политсилы он пять раз избирался в украинский парламент.

Об этом сообщает СБУ.

Согласно опубликованному фото, речь идет о нардепе Украины IV-VIII созывах Дмитрии Святаше.

«После начала полномасштабного вторжения, он выступал в поддержку страны-агрессора и оправдывал захват части восточных и южных районов Украины. По данным следствия, в августе этого года фигурант опубликовал на своей официальной странице в одной из соцсетей пропагандистский пост. В своем сообщении призвал жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать захватчиков и оформлять российские паспорта. Таким образом, злоумышленник «гарантировал» гражданам лояльное отношение со стороны агрессора, а также обещал «списание» кредитных обязательств», - говорится в сообщении.

Кроме этого, он убеждал о якобы регулярном поступлении «гумпомощи» из россии в захваченные районы Украины и «восстановление» разрушенной инфраструктуры.

По оперативным данным, чтобы избежать правосудия за совершенные преступление и злоумышленник сбежал в россию.

На основании собранных улик украинские правоохранители подозревают фигуранта по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время бывший нардеп объявлен в розыск. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Напомним, ранее столичная прокуратура объявила Святашу о подозрении в завладении 1,1 миллиардами гривен средств «Укрсиббанка». Нардеп по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний АИС мошенническим путем завладел деньгами, полученными от «Укрсиббанка» в качестве кредитов. В ноябре 2019 года Святаша объявили в розыск, но по другой статье о декларировании недостоверной информации. В 2020 году стало известно, что Святаш получил убежище в российской федерации.

В августе были арестованы и переданы в управление АРМА активы, принадлежащие Святашу. Стоимость активов составляет более 600 миллионов гривен.