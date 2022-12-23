В Австралии будут судить одного из самых богатых наркобаронов мира

В Австралию из Нидерландов экстрадировали самого успешного наркобарона Це Чи Лопа, ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на BBC.

Чи Лопа обвиняют в том, что он руководил многомиллиардной торговлей наркотиками, охватывающей несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона, от Японии до Новой Зеландии. 59-летний мужчина считается главой одного из самых больших в мире наркосиндикатов. Его компания доминирует на рынке нелегальных наркотиков в Азии. По оценкам австралийской полиции, только на ее долю приходится до 70% поступающих в Австралию наркотиков – речь идет о метамфетамине, героине и кетамине в упаковках с чаем.

Австралийская полиция опубликовала фотографии вооруженных офицеров, выводящих в наручниках Це Чи Лопа из самолета в аэропорту Мельбурна. Обвинение Австралии против Чи Лопа связано с операциями с 2012 по 2013 год, когда в страну ввезли партию метамфетамина на 4,4 миллиона австралийских долларов ($2,98 миллиона). Большая часть наркотиков попала в Сидней и Мельбурн.

Австралийская полиция охотилась на наркобарона более десяти лет. В январе 2021 года он был задержан в аэропорту в Нидерландах и только сейчас Австралия добилась экстрадиции. Ранее Це уже сидел в тюрьме – он отбыл за решеткой 9 лет за торговлю наркотиками в США в 1990-х.