У николаевца дома нашли оружие, наркотики и боеприпасы – полиция задержала мужчину

В Николаеве полицейские задержали местного жителя Николаева за незаконное хранение наркотиков, оружия и взрывчатки.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

Получив оперативную информацию о том, что 37-летний житель областного центра хранит у себя дома наркотики и оружие, сотрудники управления уголовного розыска областного главка полиции совместно с оперативниками и следователями отделения полиции №1 Николаевского райуправления провели санкционированный обыск по месту жительства николаевца.

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого 15 патронов калибра 9 мм, три боевых патрона калибра 5,45, боевой патрон калибра 7,62, взрывчатку типа РГД-5, четыре зип-пакета с порошкообразным веществом белого цвета, неизвестного происхождения, зип-пакетов с кристаллическим веществом белого цвета неизвестного происхождения, десять зип-пакетов с кристаллическим веществом синего цвета неизвестного происхождения, 40 свертков с вероятным веществом типа «Мефидрон», стеклянную колбу с наслоением кристаллического вещества неизвестного происхождения и емкость для фасовки наркотиков.

Все изъятое следователи направили на исследование.

Задержанному следователи сообщили о подозрении по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). После получения результатов экспертиз будет решаться вопрос об объявлении мужчине подозрения по части 2 статьи 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). В настоящее время за совершенное подозреваемого грозит до семи лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, как у задержанных торговцев кокаином в Николаеве нашли оружие и символику "новороссии", их проверяют на факт сотрудничества с оккупантами.