СБУ задержала жителя Донецкой области, который наводил удары оккупантов по городу Лиман

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора во время стабилизационных мероприятий в освобожденных городах Донбасса. Он собирал разведданные о расположении огневых позиций и маршрутах перемещения Сил обороны в регионе. Также он передавал врагу координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений на территории Лимана.

Об этом сообщает СБУ.

Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и проведения массированных ракетных обстрелов украинского города.

«По наводке этого злоумышленника российские захватчики нанесли воздушный удар по местной школе и областной клинической больнице. После вражеской атаки он выходил на местность, чтобы сделать фото-, видеофиксацию поврежденных зданий и отправить «отчет» своим российским кураторам», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали корректировщика при передаче разведывательной информации агрессору.

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, которого в апреле этого года завербовал представитель спецслужб России для проведения взрывной деятельности в регионе. Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры. Во время задержания у российского агента обнаружен мобильный телефон с поличным с врагом.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблачение злоумышленника проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.