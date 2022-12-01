Суд освободил из-под стражи четвертого обвиняемого в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе

В четверг, 22 декабря, Переяславский городской районный суд освободил из-под стражи четвертого обвиняемого в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова Ивана Приходько. Ему назначили круглосуточный домашний арест с обязательствами.

Об этом сообщает «Суспільне».

Об изменении меры пресечения для Приходько, впервые за почти 3,5 года, попросили прокуроры. Причиной стало решение Европейского суда по правам человека, которое признало отсутствие юридической защиты, условия пребывания в СИЗО – ненадлежащими, срок пребывания в неволе – избыточным. Также ЕСПЧ обязал государство возместить Приходько более 9 тысяч евро.

Обвинение, в частности, просило для Ивана Приходько круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Однако из-за нехватки устройств в правоохранительных органах суд ограничился круглосуточным домашним арестом без браслета. Также наложил обязательства сообщать суд об изменении места жительства, сдать документы для выезда за границу и воздерживаться от общения с другими обвиняемыми.

- Поскольку Украина ратифицировала "Европейскую конвенцию по правам человека", то в соответствии со статьей 46 конвенции, решения ЕСПЧ являются обязательными для исполнения. При этом ЕСПЧ не признал незаконным само содержание под стражей. Европейский суд признает нарушением конвенции дальнейшее содержание Приходько под стражей. Это решение не может быть обжаловано нами, поскольку у ЕСПЧ нет апелляционной или кассационной инстанции, — сказал прокурор Максим Дергачев.

По его словам, иск Ивана Приходько ЕСПЧ рассматривал «одним кейсом» вместе с другими пятью похожими исками. Евросуд, говорит прокурор, основательно не исследовал особенности самого дела, одновременно вынес решение по существу самой жалобы.

На вопрос не видит ли обвинение рисков из-за того, что контролировать пребыванием дома Приходько – ранее бывшего полицейским в Переяславе – будут бывшие коллеги по службе, прокурор ответил так:

- По нашему мнению, изменение содержания под стражей на следующую по силе, но тоже достаточно жесткую меру пресечения целесообразно. Принадлежность обвиняемого к правоохранительным органам должна учитываться лицом, которое будет определять ответственных лиц за соблюдением меры пресечения. Если будут основания, что какие-то служащие знакомы с обвиняемым, есть какие-то симпатии – они не будут контролировать соблюдением меры пресечения, — отметил прокурор.

Иск в ЕСПЧ от имени Приходько подал его адвокат Виктор Чевгуз. Решения адвокат ждал полтора года.

– 3,5 года мы к этому шли. Все это время в СИЗО сидел человек без приговора, вина недоказана, кто из обвиняемых убил мальчика — не установлено. Поэтому решение сегодня положительное, – сказал адвокат Чевгуз.

В комментарии «Суспільному» Чевгуз сказал, что будет подавать апелляцию на решение Переяславского суда и требовать ночной домашний арест.

– Мы будем обжаловать это постановление и просить о ночном аресте, чтобы Приходько мог работать. У него есть малолетние дети, которых нужно кормить. К тому же есть предприятие, которое готово взять его на работу, сказал защитник.

Против смены меры пресечения выступала бабушка мальчика Александра Тлявова.

- Они сделают ему бумажку, что она будет работать? Он мимо меня будет ходить каждый день? Отец мальчика под Бахмутом стоит с автоматом. Если он узнает – он пешком придет. Ну как это на этой стадии отпускать под домашний арест? Я возражаю, – подчеркнула Александра Тлявова.

– Я вам искренне сочувствую. Но вы спросите себя, почему я единственный, кто свидетельствовал? Потому что мне нечего скрывать. Я и два, и пять, и семь лет отсижу, если нужно. Но душу ребенка я на себя брать не буду, - сказал бабушке во время заседания сам обвиняемый Иван Приходько.

Еще трем фигурантам дела суд продлил меры предосторожности на два месяца: Дмитрий Кривошей и Владимир Петровец останутся под залогом, а сын Петровца - под обязательством матери. Следующее заседание по делу было назначено на 30 января следующего года.

Как известно, 31 мая 2019 года в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Изначально подозревали, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их задержали. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер. 4 июня суд избрал подозреваемым в убийстве мальчика Ивану Приходько и Владимиру Петровцу меру пересечения в виде содержания под стражей.

Позже Аваков заявил, что после стрельбы в Переяславе ружье прятала у себя знакомая подозреваемых. Через время следствие установило, что один из полицейских стрелял по мишени, которая находилась перед лесопосадкой, не видел домов за ней и игравших там детей, но должен был осознавать, что стреляет из огнестрельного оружия и может нанести вред людям. В результате стрельбы одна из пуль срикошетила и попала в ребенка.

В мае 2020 года двое подозреваемых в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова – бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей – вышли на свободу из СИЗО. Их выпустили под залог.