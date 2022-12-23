У жительницы Николаевщины полиция изъяла пистолет, гранату и несколько пакетов каннабиса

В Вознесенске полицейские разоблачили женщину на незаконном хранении наркотических веществ.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

В ходе обыска дома 54-летней жительницы Вознесенска полицейские обнаружили и изъяли у фигурантки готовое к употреблению наркотическое вещество - каннабис, стартовый пистолет и гранату.

По данному факту следователи расследуют уголовное производство по части 2 статьи 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»).

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Все изъятое правоохранители направили на проведение экспертных исследований, по результатам которых в отношении женщины будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, как у николаевца дома нашли оружие, наркотики и боеприпасы , полиция задержала мужчину.