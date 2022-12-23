Суд дал 1,5 года испытательного срока жителю Николаевщины за уклонение от военной службы

За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации осужден житель Вознесенского района. Мужчине дали четыре года тюрьмы и одновременно освободили от наказания с испытательным сроком на один год и шесть месяцев.

Об этом сообщили в Вознесенской окружной прокуратуре Николаевской области.

В суде доказано, что у гражданина звание солдат рядового состава, в связи с чем был принят на учет в территориальный центр комплектования и социальной поддержки как военнообязанный.

После объявления о проведении общей мобилизации в связи с военной агрессией рф против Украины он прошел медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией и был признан годным к военной службе по мобилизации, однако, при отсутствии оснований на отсрочку от военной службы во время мобилизации, категорически отказался от призыва на военную службу.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый безоговорочно признал свою вину.

Суд признал 28-летнего жителя села Новоконстантиновка Братской объединенной территориальной громады Вознесенского района виновным в инкриминируемом ему уголовном правонарушении по статье 336 УКУ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. На основании статьи 75 УК от отбывания наказания освободил с установлением испытательного срока на один год и шесть месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.