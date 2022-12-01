На Николаевщине задержали мужчину, который жестоко зарезал своего товарища

В Первомайском районе задержали 35-летнего мужчину по подозрению в убийстве знакомого.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции и в Николаевской областной прокуратуре.

20 декабря утром в Первомайский районный отдел полиции поступило сообщение от жительницы одного из сел района о том, что в ее доме лежит тело товарища ее сына.

По данным следствия, 20 декабря, около 03:00, во время совместного распития алкогольных напитков, между злоумышленником и 33-летним знакомым возникла ссора, в ходе которой мужчина более 11 раз ударил гостя ножом в область туловища, после чего скрылся с места совершения преступления.

Через двое суток подозреваемый сам пришел в райотдел полиции.

Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство».) За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

23 декабря суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Следствие продолжается.