В россии приговорили к трем годам тюрьмы 61-летнего кочегара, который с помощью радиоточки рассказывал правду о войне

Суд в российской Вологде приговорил к трем годам лишения свободы 61-летнего кочегара Владимира Румянцева по обвинению в распространении «фейков» о российской армии.

Об этом сообщает Meduza.

Румянцева признали виновным в распространении фейков «по мотивам политической ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса рф). Как посчитал суд, Румянцев разместил на своей странице во «ВКонтакте» шесть видеороликов «с заведомо ложной информацией о том, что представители Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины грабят, убивают и насилуют мирных жителей, разрушают больницы, роддомы, школы, детские сады». Помимо этого, в течение недели в апреле 2022 года он «транслировал на определенной радиочастоте» аналогичную «заведомо ложную информацию».

Как пишет «Север.Реалии», Румянцев всю жизнь работал на заводах на рабочих специальностях; кроме того, он был кондуктором троллейбуса, а в последнее время — кочегаром в котельной. Одно из его увлечений — радиотехника; несколько лет назад он запустил собственную радиоволну. Его радиоточка, купленная через «Алиэкспресс», транслировала сигнал из его квартиры на расстояние нескольких десятков метров. До полномасштабной войны Румянцев ретранслировал музыку и радиоспектакли, а после 24 февраля начал ретранслировать политические передачи, авторы которых выступали с антивоенных позиций — в том числе, подкасты «Медузы», «Радио Свобода», «Эха Москвы».

Первоначально Румянцев создавал свою радиоточку (в шутку он называл ее «Радио Вован»), чтобы самому слушать трансляции во время прогулок около дома. Он подчеркивал, что создание точки «было всего лишь следствием попыток как-то радиофицировать свою квартиру». Неизвестно, ловил ли его сигнал кто-либо еще, кроме него — следствию не удалось найти ни одного слушателя среди жителей соседних домов.

Румянцев не признал вину. При этом в своих показаниях он не скрывал, что «крайне негативно» относится к действующей власти и к решению владимира путина начать вторжение в Украину.

Прокуратура требовала приговорить Румянцева к шести годам колонии, называя его «неблагонадежным». Он ходил на акции в поддержку политика Алексея Навального, его дважды оштрафовали по административным статьям о «дискредитации» армии на общую сумму 60 тысяч рублей.

Румянцева взяли под стражу летом 2022 года, с тех пор он находился в СИЗО. В соотвествии с приговором суда, один день в изоляторе зачтут как два дня в колонии; таким образом, срок у Румянцева закончится в конце 2024-го. Защита намерена обжаловать приговор. Адвокат Румянцева отметил, что единственным доказательством в деле была лингвистическая экспертиза, которую провел эксперт МВД; просьбы защиты о проведении независимой экспертизы суд проигнорировал.

Румянцев стал четвертым человеком, получившим реальный срок по статье о «фейках». Из предыдущих трех двое были публичными политиками. В июле к семи годам колонии приговорили муниципального депутата района Красносельский в Москве Алексея Горинова. В начале декабря бывший глава этого муниципального совета Илья Яшин получил восемь с половиной лет. Еще один срок — два с половиной года — получил житель Алушты Александр Тарапон, вывесивший на воротах своего родственника из Росгвардии плакат «здесь живет военный преступник».

Всего, по данным «ОВД-Инфо», в россии в 2022 году завели 124 дела о «фейках», большинство из них еще не рассмотрены судами. По уже рассмотренным делам чаще всего назначались исправительные работы.

Напомним, на жителя российского города Чита Ивана Лосева составили административный протокол по статье о «дискредитации» российской армии за пост с описанием сна про ВСУ и украинского президента Владимира Зеленского.