В Перу полицейские в костюмах Санты задержали наркобарона по прозвищу Гринч

В Перу полицейские в костюмах Санта Клауса и его эльфов задержали наркобарона по прозвищу Чикагский Гринч и участников его банды.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Mirror.

- Это Рождество, Санта на улице не привлекает особого внимания, и мы использовали это в нашу пользу для этой операции, – сказал представитель полиции Дэвид Вильянуэва.

По его словам, подозреваемые – трое мужчин и женщина, сначала подумали, что это шутка. В ходе обыска правоохранители обнаружили 6000 пакетов кокаиновой пасты, 104 пакета порошка кокаина и 279 пакетов марихуаны.

Перу является одним из крупнейших в мире производителей кокаина вместе с Колумбией и Боливией.