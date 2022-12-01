Из Украины пытались незаконно вывезти в Венгрию вертолет

В четверг, 23 декабря, в Закарпатье, в пункте пропуска «Тиса», пограничники совместно с таможенниками не допустили незаконное перемещение из Украины в Венгрию вертолета КА-26. Его перевозили грузовым автомобилем украинской регистрации.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время проверки вертолета у правоохранителей возникли подозрения о возможном незаконном перемещении транспортного средства. Поэтому грузовик, которым его перевозили, вывели из общего потока для проведения углубленного досмотра.

В ходе проверки пограничный наряд совместно с сотрудником ГТСУ обнаружили, что документы, по которым перевозили вертолет, содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии эти разногласия подтвердил судебный эксперт, которому направили соответствующий запрос, сообщили в ГПСУ.

По результатам осмотра и в результате обнаружения документов, содержащих ложные сведения, вертолет изъяли сотрудники таможни. Его оценили в сумму более 924 тысяч гривен.