Служба безопасности разоблачила еще одного пособника страны-агрессора во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Херсонской области.

Об этом сообщает СБУ.

Им оказался житель Чернобаевки, который после захвата поселка добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

«Для этого предложил свою «помощь» бывшему руководителю местной оккупационной администрации коллаборанту Юрию Турулеву, который скрывается в захваченных районах юга Украины. Именно по «протекции» гауляйтера кремля был назначен руководителем так называемого «коммунального предприятия сельской территориальной общины». На этой «должности» он занимался расквартированием личного состава оккупационных группировок россии в помещениях местных предприятий», - говорится в сообщении.

Также по его указанию была подготовлена территория коммунальных объектов для базирования военной техники и вооружения российских захватчиков. При этом на территории собственного предприятия он хранил «гумпомощь» из россии, которую враг пытался использовать для обеспечения «явки» на псевдореферендуме.

После освобождения поселка злоумышленник планировал скрыться в стране-агрессоре. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно установили его местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности.

В то же время журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что задержанного зовут Виталий Билинский.