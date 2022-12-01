В Одесской области мужчина после выпивки решил показать 22-летней знакомой ружье и застрелил ее

В Одесской области 26-летний мужчина из охотничьего ружья отчима выстрелил в 22-летнюю девушку. Пострадавшая скончалась.

Об этом сообщили в областной полиции.

Событие произошло 24 декабря в два часа ночи по месту жительства молодого человека. Он сам позвонил в полицию и сообщил о том, что по собственной неосторожности застрелил знакомую.

Предварительно установлено, что он пригласил девушку к себе в гости, а после употребления слабоалкогольных напитков начал показывать охотничье ружье и произвел выстрел, в результате которого гостья получила огнестрельное ранение в голову, несовместимое с жизнью.

Фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Полицейские изъяли с места преступления оружие и направили на экспертизу. Правоохранители установили, что ружье зарегистрировано на отчима задержанного, который сейчас находится за границей.

Следователями начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Правоохранители призывают владельцев оружия неукоснительно соблюдать правила его хранения. Да, оружие должно храниться в металлических ящиках или сейфах в разряженном состоянии. Владельцы должны сделать невозможным доступ к оружию и боеприпасам посторонних лиц.

Напомним, как на Киевщине школьница случайно застрелила своего друга из пневматической винтовки.