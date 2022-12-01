В Украине на фоне проблем со связью появился новый способ мошенничества – предлагают переключиться на «другую вышку»

В Украине на фоне проблем со связью мошенники изобрели новую «схему» для выманивания денег.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Мошенники представляются сотрудниками мобильной компании и рассказывают, что будут переключать на другую «вышку», чтобы при отключении у вас была стабильная связь.
После этого на телефон "жертвы" приходит код, цифры которого просят назвать. Впоследствии мошенники получают доступ к мобильным приложениям банков и соцсетям.
“Поэтому ни в коем случае не передавайте личные данные, коды подтверждений подозрительным лицам! За помощью обращайтесь самостоятельно только на горячие линии своих операторов:
Киевстар - 466
Vodafone - 111
Lifecell – 5433”, - указано в сообщении.