Секретарь СНБО советует называть оккупантов россиянами, чтобы не оскорблять орков, свиней и собак

Секретарь СНБО Алексей Данилов советует называть оккупантов россиянами, а не орками или русней.
Об этом он написал в Facebook.
“Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов – орк, русская, свинособака… Не нужно размывать образ врага, так сказать. Пишем и сразу документируем для истории: «русский», «русский», «россия» – убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал. Чтобы навсегда запечатлелось в украинской исторической памяти, какой именно народ несет полную коллективную ответственность за кровавую войну, и чтобы нам не забыть никогда всю мерзость российского «братства».
Тем более, орки против того, чтобы их ставили в один ряд с россиянами. Тем более оскорбительно такое сравнение для собак и ни в чем невинных свиней, которые к тому же, как оказалось, гораздо чистоплотнее и чистей, чем оккупанты”, - написал Данилов.