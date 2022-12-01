Секретарь СНБО советует называть оккупантов россиянами, чтобы не оскорблять орков, свиней и собак

Секретарь СНБО Алексей Данилов советует называть оккупантов россиянами, а не орками или русней.

Об этом он написал в Facebook.

“Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов – орк, русская, свинособака… Не нужно размывать образ врага, так сказать. Пишем и сразу документируем для истории: «русский», «русский», «россия» – убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал. Чтобы навсегда запечатлелось в украинской исторической памяти, какой именно народ несет полную коллективную ответственность за кровавую войну, и чтобы нам не забыть никогда всю мерзость российского «братства».