В Польше мошенники звонят украинцам, чтобы выманить у них идентификационный номер

В последнее время в Польше стали распространяться случаи телефонных звонков с просьбой предоставить PESEL (идентификационный номер физического лица). Звонят мошенники, выдающие себя за сотрудников банков, представителей поставщика электроэнергии или интернет-провайдера.

Об этом сообщает "Наша Польша".

Согласно исследованию ChronPESEL.pl и Реестра государственного долга, 27% опрошенных поляков и украинцев в Польше предоставляют номер PESEL и не считают это угрозой своим персональным данным и не подозревают мошенничество. Предоставление номера PESEL необходимо во многих учреждениях, например, в больницах и клиниках. Эти данные активно используются мошенниками.