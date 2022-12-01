На Николаевщине полиция задержала «шутника», который рисовал символику оккупантов

В поселке Троицкое неподалеку от Новой Одессы полиция задержала 21-летнего местного жителя, рисовавшего на воротах символику оккупантов.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Жители поселка на воротах и своих жилищах обнаружили символы, пропагандирующие так называемый «русский мир». Обескураженные граждане не могли понять, что происходит, и сразу позвонили в полицию.

Через несколько часов установили, что к вражеским надписям причастен 21-летний местный житель. Молодой человек решил таким образом пошутить над своими односельчанами.

Следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф, глорификация ее участников»). Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.