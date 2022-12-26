В Симферополе задержали «представителя Кадырова» – он и еще четверо чеченцев жестоко избили парня, который заступился за девушку

В Симферополе задержан так называемый «представитель Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях» Хасан Ибрагимов. Вместе с ним задержаны четверо силовиков из Чечни. Их подозревают в избиении парня в ресторане — он заступился за свою девушку, которую один из сотрудников полиции схватил за попу.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

«Четверо лейтенантов и один замкомандира отряда СОБР «Ахмат» (некоторое время назад он был назначен представителем Кадырова в Херсонской и Запорожской областях) приехали в Симферополь, чтобы купить чёрный «Ленд Крузер». Вечером они решили отдохнуть в клубе «Монро». Во время отдыха один из полицейских позволил грубо распустить себе руки — он схватил за ягодицы незнакомую посетительницу. Это увидел её парень и, конечно, пошел разбираться», - говорится в сообщении.

Мужчины выволокли парня на улицу и там просто начали избивать. По словам очевидцев, охрана заведения никак не мешала бойцам. Досталось и девушке, к которой они приставали — она пыталась разнять драку, но у неё ничего не вышло.

«Успокоить мужчин смогли лишь местные полицейские, и то не сразу — один из чеченцев ударил полицейского ногой при задержании, пришлось применять баллончик. На беседе со следователями подозреваемые пошли в отказ, однако все их действия попали на камеры видеонаблюдения», - сообщил Telegram-канал.

Напомним, 9 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что глава Чеченской республики рф Рамзан Кадыров прислал на оккупированную часть Юга Украины своего племянника и эксминистра Чечни Хасана Ибрагимова, чтобы контролировать назначенных рф «руководителей» и грабить территории.

По словам Федорова, Ибрагимов был в Чечне министром аграрной политики. Мэр добавил, что целью прибытия является ограбление оккупированной части области, в том числе похищение зерна. Кроме того, он будет следить, чтобы «деньги шли исключительно в правильную карман», «кошмарить» гражданское население, а самое главное – контролировать местных гауляйтеров.