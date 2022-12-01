Российское МВД объявило известного журналиста-раследователя Грозева в федеральный розыск

МВД россии объявило в федеральный розыск журналиста-расследователя проекта Bellingcat Христо Грозева.

Об этом пишет «Медиазона», которая обнаружила его имя в базе розыска министерства.

Грозева разыскивают «по статье УК», но по какой именно – не указано.

В разговоре с The Insider Грозев заявил, что не знает, какую статью ему вменяют.

- Я не знаю, по какой статье. Я не думаю, что они могут применять статью по дискредитации к иностранцам, так что, скорее всего, что-то другое придумали.

Христо Грозев – журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat. Он совместно с другими журналистами и командой Алексея Навального выпустил расследование об отравителях политика из Института криминалистики ФСБ.

Bellingcat, помимо прочего, занимается идентификацией российских военных, предположительно причастных к военным преступлениям.