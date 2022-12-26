ВАКС назначил тюремные сроки фигурантам злоупотребления при строительстве «Охматдета» и взыскал с них ₴30 миллионов убытков

ВАКС признал бывшую главу ГП «Укрмедпроектстрой» и бывшего руководителя частного предприятия – генподрядчика виновными в злоупотреблениях при закупке инженерного и технического оборудования при строительстве современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет». Они нанесли более 30 миллионов гривен ущерба.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Бывший директор госпредприятия признан виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины. По приговору суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должность руководителя субъекта предпринимательства, в уставном капитале которого есть доля государственной или коммунальной собственности, сроком на три года, со штрафом 12 750 грн.

Генподрядчик признан виновным по ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 366 УК Украины и приговорен к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать должность руководителя субъекта хозяйствования, сроком на три года, со штрафом 10 200 грн.

Вместе с тем, на основании п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 УК Украины в связи с истечением сроков давности оба лица освобождены от наказания по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Также суд удовлетворил гражданский иск ГП «Укрмедпроектстрой» и взыскал с бывшего руководителя ГП «Укрмедпроектстрой» и бывшего руководителя частного предприятия – генподрядчика ущерб, причиненный их уголовно противоправными действиями на сумму более 30 миллионов гривен.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

В САП напомнили, что государственное предприятие «Укрмедпроектстрой» за бюджетные средства заказало у частного общества инженерное и техническое оборудование (в частности, лифты и модули тепловых пунктов) для строительства и оснащения НДСЛ «Охматдет».

По условиям заключенных договоров, государственное предприятие провело расчеты с генподрядчиком путем 100% авансирования, что составило более 30 миллионов гривен. Однако указанное инженерное и техническое оборудование до сих пор не поставлено.

Несмотря на отсутствие оборудования, в 2013 году глава государственного предприятия (до этого она была директором предприятия – генподрядчика), действуя вопреки интересам возглавляемого ею предприятия, с целью получения неправомерной выгоды другими юридическими лицами, при пособничестве тогдашних руководителей предприятий генподрядчика и подрядчика, подписала расходные накладные, согласно которым ею якобы принято от генподрядчика указанное оборудование, за которое уже были уплачены авансовые платежи в полном объеме.

В дальнейшем указанными лицами совершен также ряд действий, направленных на сокрытие непоставки и отсутствия оборудования.

Речь идет о бывшем директоре ООО «Укрпрофмед» Игоре Кучме и бывшей руководительнице государственного предприятия «Укрмедпроектстрой» Ирине Коваль.