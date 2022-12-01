СБУ разоблачила новый канал побега за границу уклонистов через из-за организацию, возглавляемую депутатом Черниговского горсовета

В Черниговской области ликвидировала еще один канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. Чтобы реализовать схему, трое дельцов оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, возглавляемой депутатом Черниговского городского совета.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Местные коммерсанты предлагали потенциальным призывникам уехать в Евросоюз под видом волонтеров. Стоимость такой услуги составляла от 5 тысяч долларов США. Сумма зависела от срочности выезда и возможностей клиентов.

Информацию о фиктивных «волонтёрах» представляли Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры для внесения соответствующих данных в электронную систему «Путь».

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег за границу до 10 уклонистов.

В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов правоохранители обнаружили: десятки тысяч долларов, полученных преступным путем; компьютерную технику с поличным; печати общественной организации, используемой для подделки документов.

Кроме этого у злоумышленников изъяты два автомата Калашникова и патроны разного калибра.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований); ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.