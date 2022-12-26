В Одесской области задержали наркодельца, пытавшегося откупиться от полиции

В Одесской области задержан мужчина, пытавшийся подкупить полицейский.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции.

Задержали 30-летнего жителя Болградского района, ранее уже имевшего проблемы с законом из-за незаконных сделок с наркотиками. Кроме этого, во время санкционированных обысков полицейские изъяли у мужчины находившийся в международном розыске мотоцикл марки Yamaha.

“Не желая нести ответственность за содеянное, правонарушитель решил обратиться к начальнику следственного отдела для решения вопроса. За закрытие материалов производства и возврат изъятого мотоцикла он пообещал офицеру полиции 2 тысячи долларов США «откупным», - говорится в сообщении.

Сразу после передачи части взятки – 40 тысяч гривен фигуранта задержали. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.