В оккупированной Макеевке расстреляли семью ромов, среди погибших есть маленькие дети

В подконтрольной «днр» Макеевке Донецкой области вечером 26 декабря расстреляли семью ромов из восьми человек, среди погибших трое детей.
Об этом сообщают росСМИ.
В оккупационной администрации заявили, что восемь людей расстреляли из автоматического оружия.
Погибшим детям было по 1, 7 и 9 лет.
Сообщается, что убийцы скрылись с места преступления на автомобиле Skoda.
Напомним, как военнослужащий рф рассказал, как россияне расстреляли на оккупированной территории 28 цыган за то, что отравили их роту водкой.