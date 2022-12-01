В оккупированной Макеевке расстреляли семью ромов, среди погибших есть маленькие дети

В подконтрольной «днр» Макеевке Донецкой области вечером 26 декабря расстреляли семью ромов из восьми человек, среди погибших трое детей.

Об этом сообщают росСМИ.

В оккупационной администрации заявили, что восемь людей расстреляли из автоматического оружия.

Погибшим детям было по 1, 7 и 9 лет.

Сообщается, что убийцы скрылись с места преступления на автомобиле Skoda.

Напомним, как военнослужащий рф рассказал, как россияне расстреляли на оккупированной территории 28 цыган за то, что отравили их роту водкой.