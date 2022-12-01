Суд изменил меру пресечения экс-депутату Николаевского горсовета Ентину – его арестовали с залогом в миллион гривен

Николаевский апелляционный суд изменил меру пресечения для подозреваемого в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании благотворительных пожертвований в значительном размере с целью получения прибыли во время военного положения. Ему назначили содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере более одного миллиона гривен.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Как известно, эксдепутату горсовета Владиславу Ентину и его пособию сообщили о подозрении за присвоение емкостей для питьевой воды, которое передавали в качестве благотворительной помощи Николаеву. Суд отправил экс-депутата под ночной домашний арест.

Прокуратура обжаловала это решение Центрального райсуда от 13 декабря и фигуранту ужесточили меру пресечения.

По данным следствия, в апреле-мае 2022 года подозреваемый, являющийся учредителем благотворительной организации и адвокатом, действуя по предварительному сговору с управляющим одного из местных коммерческих предприятий, воспользовавшись кризисной ситуацией в Николаеве в связи с отсутствием водоснабжения из-за военной агрессии рф, путем злоупотребления доверием завладели 31 емкостью объемом 5000 литров и 12 емкостями объемом 1000 литров стоимостью более 800 тысяч гривен, предоставленных благотворительной организацией для бесплатного обеспечения жителей города питьевой водой. В дальнейшем указанные емкости были установлены в торговые киоски и использовались для продажи питьевой воды жителям города.