Еще одному нардепу сообщили о подозрении за незадекларированную аренду квартиры в центре Киева

САП и НАБУ 27 декабря сообщили о подозрении действующему народному депутату за умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год.

Об этом сообщили в Спецализованной антикоррупционной прокуратуре.

Установлено, что в декларации за 2020 год нардеп не указал квартиру на столичном Печерске стоимостью более 3,6 миллиона гривен, которая находилась у него в аренде с октября 2019 года по октябрь 2021 года для проживания в Киеве.

Также народный избранник не указал непогашенное кредитное обязательство перед банковским учреждением на общую сумму более 48,8 тысячи долларов США. Учитывая, что кредитная задолженность превышала 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, эти сведения подлежали обязательному внесению в декларацию.

Расследование начато по материалам НАПК.

Действия депутата квалифицировали по части 1 статьи 366-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ).

По данным СМИ речь идет о народном депутате от «Слуги народа» Юрии Камельчуке.

Напомним, что ранее НАБУ открыло производство против нардепа Гевко, не внесшего в декларацию арендованную квартиру.

Также напомним, что Офис Генпрокурора по решению суда открыл уголовное дело о незаконном обогащению николаевской нардепки Аллахвердиевой.