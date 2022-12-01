Патрульная полиция разыскивает свидетелей ДТП с участием одесского «ВАЗа», которое произошло в Николаеве в начале декабря

Отделом розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Николаевской области устанавливаются очевидцы, как ВАЗ с одесской регистрацией 9 декабря устроил ДТП на проспекте Центральном в Николаеве, после чего скрылся.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«9 декабря 2022 года, около 18:20, в городе Николаеве, на Центральном проспекте, в районе дома 154, водитель автомобиля ВАЗ 21120, номерной знак ВН0127ЕХ, серого цвета, допустил наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ 2106. После чего место ДТП покинул», – сообщили в патрульной полиции.

Очевидцев данного ДТП, а также лиц, владеющих любой информацией относительно ДТП, или лиц, причастных к происшествию, просим сообщить по телефонам: 0631912626, 0937702402, (0512)53-18-26.