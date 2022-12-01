Олигарха Жеваго арестовали во Франции, готовится его экстрадиция в Украину

Украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во Франции по запросу Государственного бюро расследований.

Об этом заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального марафона новостей, передает УП.

- На сегодняшний день по запросу следователей ГБР удалось в Куршевеле задержать Константина Жеваго. Вы знаете, что он является фигурантом нескольких уголовных производств ГБР. И сейчас готовятся документы к экстрадиции, - заявила Сапьян.

В ГБР добавили, что 27 декабря в одной из гостиниц Куршевеля представители криминальной полиции Французской Республики задержали акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит». После попыток оспорить правомерность задержания, фигурант согласился уйти вместе с представителями компетентных органов Франции.

«Сегодня запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери. В настоящее время готовится необходимый пакет документов для его экстрадиции из Французской Республики в Украину», - говорится в сообщении.

Константин Жеваго - один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние накануне широкомасштабной войны составлял 2,1 миллиарда долларов США. За 10 месяц войны он потерял $0,8 миллиарда.

Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру ProZorro.Продажи Алексею Мовчану.

Напомним, 27 сентября 2019 года ГБР объявило о подозрении экс-нардепу Константину Жеваго в рамках дела о растрате 113 миллионов долларов США, принадлежащих АО «Банк «Финансы и Кредит».

Еще тогда руководитель ГБР заявлял о работе над тем, чтобы Жеваго объявили в международный розыск. Позже его объявили во всеукраинский розыск.

Кроме того, в 2019 году Нацбанк начал принудительное взыскание 1,5 миллиарда гривен с олигарха Жеваго.

В июле 2021 года Интерпол объявил Жеваго в международный розыск.