Жительница Николаева подожгла кучу мусора, в которой лежал кассетный боеприпас – ее ранило, а собаку убило

В Ингульском районе Николаева от детонации кассетного снаряда пострадала 52-летняя жительница.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

«Русня оставляет после себя только боль и страдания. Сегодня в Ингульском районе Николаева от детонации кассетного снаряда пострадала 52-летняя жительница. Как оказалось, опасная находка уже некоторое время находилась в груде мусора, который женщина решила поджечь, когда убирала во дворе частного домп. Именно в это время снаряд и сдетонировал», – написал Шайхет.

По его словам, женщине порубило ноги. Сейчас она находится в больнице. Погибла домашняя собака.