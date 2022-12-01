В Николаеве задержан госисполнитель из Одессы, который незаконно забрал у предпринимателя грузовик

Полицейские вручили подозрение одесскому госисполнителю за незаконное завладение транспортным средством в Николаеве. Чиновник незаконно завладел грузовым автомобилем частного предприятия, владельцы которого имели неуплаченный штраф.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области и Николаевская областная прокуратура.

«37-летний мужчина, занимая руководящую должность в исполнительной службе Одессы, по предварительному сговору с другими госисполнителями, лица которых устанавливаются, незаконно завладели грузовым автомобилем, принадлежащим частному предприятию, расположенному в с. Мешково-Погорелово Николаевского района», - говорится в сообщении.

Чиновники, зная, что у владельца грузовика есть минимальный штраф, решили изъять имущество без соответствующих документов и законных решений.

Правонарушители приехали на территорию домовладения потерпевшего, которого в то время не было дома, и завладели транспортным средством стоимостью более 3 миллионов гривен.

«В настоящее время 37-летнему мужчине следователи отделения полиции № 4 Николаевского райуправления при поддержке окружной прокуратуры Николаева сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством», наказуемое лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой», - добавили в ведомствах.

Ему суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля. Также полицейские устанавливают других лиц, причастных к преступлению. Продолжается досудебное расследование.

По информации «Преступности.НЕТ», задержан старший госисполнитель второго Суворовского отдела ГИС в Одессе Юрий Стонис.

Напомним, что 3 февраля в Николаеве сотрудники отдела «К» УСБУ в Николаевской области совместно с оперативниками ГУ Нацполиции области за получение систематических взяток задержали группу лиц, в том числе и начальницу Центрального отдела Государственной исполнительной службы в Николаеве Лилию Бакай.

По информации «Преступности.НЕТ» также в тот же день вместе с фигурантами задержали также двух руководителей из Южного межрегионального управления ГИС из Одессы, но так как было недостаточно материалов для вручения им подозрений, их пришлось отпустить. По словам собеседника издания, данная группа лиц на протяжении длительного времени поддерживала функционирование выстроенной схемы по получению неправомерной выгоды за влияние на результаты проведенных аукционов по продаже арестованного имущества через площадку открытых торгов сетах. Помимо прочего, благодаря их вмешательству, имущество продавалось по заниженным ценам. И только через четыре месяца было сообщено о подозрении заместителю начальника Южного межрегионального управления Министерства юстиции (Одесса) Александру Чубарева и его уже бывшему заместителю Юрию Залипаеву.