Полицейский спецназ задержал воров в законе «Умку» и «Лашу Свана»

Полицейские задержали двух «воров в законе» – «Умку» (Сергей Олейник) и «Лашу Свана» (Лашу Джачвлиани).

Об этом сообщили в МВД Украины.

«Воры в законе», находясь в статусе подозреваемых в распространении преступного влияния, для решения конфликтов и координации уголовной деятельности организовали несколько так называемых «сходок» с участием представителей криминалитета.

На «собраниях» они приняли решение о выделении финансовой помощи из так называемого «воровского общака» на «праздничные нужды» криминалитета и «воров в законе», которые находятся в местах лишения свободы. Также наделили более широкими «полномочиями» лидера ОПГ – речь идет о сборе средств, полученных преступным путем на территории Одессы.

Теперь «Умка» и «Лаша Сван» получили подозрения за организацию и участие в преступном собрании. За организацию и участие в так называемой «сходке» им может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества, а за распространение преступного влияния – до 15 лет тюрьмы.

Известно, что «Умка» коронован в 2014 году, а «Лаша Сван» – в 1995 году, они получили свои «звания» от топ-представителей российского криминального мира. Досудебное расследование в уголовном производстве о распространении «Умкой» и «Лашей Сваном» преступного влияния завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, как после принятия санкций против «воров в законе» в Украине начали задерживать криминальных авторитетов. Полиция в 2021 году задержала в Днепре одних из самых влиятельных в Украине воров в законе «Умку» и «Лашу Свана». Но скандальный судья Печерского райсуда Вовк отпустил «вора в законе» «Умку», сменив ему меру пресечения на ночной домашний арест.