Полиция устанавливает пострадавших от одесской ОПГ Халида – ее главаря объявили в розыск

Полиция устанавливает пострадавших от группы вымогателей, действовавшей в Одессе. Главаря преступной группы Халида Мусаева объявили в розыск.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

На счету злоумышленников – разбойные нападения, вымогательства, похищения людей и рейдерские захваты бизнеса. Фигурантам уже объявили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, полицейские устанавливают полный круг потерпевших. Среди подозреваемых:

Мусаев Халид Абдулвахитович, криминальное прозвище «Халид», житель Одессы. 29 ноября ему сообщили о подозрении в вымогательстве, похищении человека и подделке документов. 20 декабря 2022 он был объявлен в розыск. Мусаев руководит Федерацией бокса Одесской области, а также владеет организациями Федерация профессионального кикбоксинга Украины и Ассоциация олимпийских видов единоборств Одесской области.

Сардарян Сурен Хачатурович, уроженец Азербайджана, криминальное прозвище «Сурен», житель Одессы. 29 ноября ему сообщили о подозрении в вымогательстве, похищении человека и подделке документов.

Тарабанов Сергей Витальевич, житель Одессы, соучредитель охранной фирмы "ГРОМ". Также подозревается в вымогательстве, похищении человека и подделке документов. С 13 декабря находится в Киевском следственном изоляторе.

Мусаев Эльдар Магомедович, уроженец Дагестана, житель Одессы. 29 ноября ему сообщили о подозрении в вымогательстве. С 1 декабря находится в Киевском следственном изоляторе.

У полицейских есть веские основания полагать, что потерпевших от преступной деятельности фигурантов гораздо больше. Если вы стали пострадавшими от противоправной деятельности указанных лиц, обращайтесь в полицию по телефонам: +38067-759-37-22, +38063-059-21-04. Контактные лица – начальник управления Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Александр Сердюков и старший следователь Главного следственного управления Нацполиции Виктор Харкевич.

Напомним, ранее сообщалось, что Мусаев сотрудничал с российскими оккупантами и предпринимал действия по изменению границ территории Украины. Мусаева задерживали в сентябре в Черновцах, но он снова оказался на свободе.