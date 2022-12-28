Суд заочно арестовал экс-министра обороны Ежеля, который одобрил «Харьковские соглашения» с рф

Суд разрешил арест экс-министра обороны Украины, который согласовал «Харьковские соглашения» в пользу россии.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Напомним, что речь идет об экс-министре Михаиле Ежеле. Его подозревают в государственной измене. Напомним, что Харьковские соглашения в 2010 году подписали президент Украины Виктор Янукович и президент россии дмитрий медведев. Согласно соглашениям, срок пребывания черноморского флота рф в Севастополе продлили с 2017 до 2042 года.

“В апреле 2010 года экс-министр обороны Украины по предварительному сговору с бывшим президентом, премьер-министром, министром юстиции и министром иностранных дел, в нарушение Конституции Украины, Закона Украины «О международных договорах», без фактического рассмотрения проекта соглашения… заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы, согласовали соглашение без замечаний”.

"В результате таких действий были искусственно созданы предпосылки для увеличения численности войск рф на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем - вторжения вооруженных сил рф и оккупации ими АР Крым и Севастополя", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Киевский апелляционный суд заочно избрал Ежелю меру пресечения в виде содержания под стражей. Ежель скрывается от органов досудебного расследования за пределами Украины и объявлен в розыск.