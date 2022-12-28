СБУ арестовала имущество связанной с российским «Газпромом» компании на Черниговщине

Служба безопасности продолжает разоблачать преступные схемы прокремлевских корпораций, финансирующих вооруженную агрессию против Украины. В результате следственно-оперативной работы в Черниговской области ликвидирован механизм незаконного сбыта горюче-смазочных материалов производства страны-агрессора.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

К сделке причастна украинская компания, входящая в структуру подсанкционной кремлевской финансово-промышленной группы «Газпром».

«Этот «филиал» российского монополиста сбывал в Украине оптовые партии российских моторных масел и других средств техобслуживания автомобилей, которые нелегально завозил в наше государство. Кроме того, после захвата части Черниговщины враг использовал территорию этого предприятия для базирования личного состава и военной техники оккупационных группировок. На основании собранных доказательств Служба безопасности инициировала наложение ареста на корпоративные права, недвижимость и автопарк подконтрольной РФ компании», - говорится в сообщении.

Общая сумма арестованных активов составляет более 35 миллионов гривен.

По данным следствия, для скрытого сбыта российской продукции дельцы реализовывали ее под брендами украинского производителя. При этом большую часть полученных доходов переправляли в страну-агрессор.

В ходе 14 обысков в офисных и производственных помещениях компании и адресами их проживания правоохранители обнаружили:

- подготовленные к сбыту крупные партии российского товара;

- бухгалтерская документация, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства по:

– ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

– ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности.

Мероприятия по разоблачению и блокированию сделки проводились сотрудниками СБУ и Главным следственным управлением Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.