Николаевское ГБР отчиталось, что за время широкомасштабного вторжения передало в управление государства имущества рф на ₴4,3 млрд

Теруправление ГБР Николаева, начиная с 24 февраля 2022 года, передало в управление государства имущество государства-агрессора и его приспешников на сумму более 4,3 млрд гривен.

Об этом идет речь в сообщении ведомства.

Среди них:

- 4 объекта недвижимого имущества; - 11 морских судов; - 292 железнодорожных вагона; - 10 автомобилей; – 730 тысяч пар обуви; – 57 тысяч единиц одежды; - 655 единиц швейного оборудования; - 12,3 тысячи тонн железорудной продукции; – 142 тысяч тонн удобрений; - 100 тонн сырья из пластика и древесины; - 700 тысяч тонн принадлежностей и оборудования; – 50 тонн строительных материалов; – 1260 тонн продуктов питания; – 780 тонн мяса.

Напомним, в мае в Николаеве арестовали имущество белорусской компании почти на 20 миллионов долларов США.

А в ноябре старшему следователю Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве сообщили о подозрении в злоупотреблении властью.