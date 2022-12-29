Николаевское ГБР отчиталось, что за время широкомасштабного вторжения передало в управление государства имущества рф на ₴4,3 млрд

прочтения: 445
29.12.2022 06:15

Теруправление ГБР Николаева, начиная с 24 февраля 2022 года, передало в управление государства имущество государства-агрессора и его приспешников на сумму более 4,3 млрд гривен.

Об этом идет речь в сообщении ведомства.

Среди них:

- 4 объекта недвижимого имущества;

- 11 морских судов;

- 292 железнодорожных вагона;

- 10 автомобилей;

– 730 тысяч пар обуви;

– 57 тысяч единиц одежды;

- 655 единиц швейного оборудования;

- 12,3 тысячи тонн железорудной продукции;

– 142 тысяч тонн удобрений;

- 100 тонн сырья из пластика и древесины;

- 700 тысяч тонн принадлежностей и оборудования;

– 50 тонн строительных материалов;

– 1260 тонн продуктов питания;

– 780 тонн мяса.

Напомним, в мае в Николаеве арестовали имущество белорусской компании почти на 20 миллионов долларов США.

А в ноябре старшему следователю Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве сообщили о подозрении в злоупотреблении властью.

Фотофакт