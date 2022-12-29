Николаевское ГБР отчиталось, что за время широкомасштабного вторжения передало в управление государства имущества рф на ₴4,3 млрд

Теруправление ГБР Николаева, начиная с 24 февраля 2022 года, передало в управление государства имущество государства-агрессора и его приспешников на сумму более 4,3 млрд гривен.
Об этом идет речь в сообщении ведомства.
Среди них:
- 4 объекта недвижимого имущества;
- 11 морских судов;
- 292 железнодорожных вагона;
- 10 автомобилей;
– 730 тысяч пар обуви;
– 57 тысяч единиц одежды;
- 655 единиц швейного оборудования;
- 12,3 тысячи тонн железорудной продукции;
– 142 тысяч тонн удобрений;
- 100 тонн сырья из пластика и древесины;
- 700 тысяч тонн принадлежностей и оборудования;
– 50 тонн строительных материалов;
– 1260 тонн продуктов питания;
– 780 тонн мяса.
Напомним, в мае в Николаеве арестовали имущество белорусской компании почти на 20 миллионов долларов США.
А в ноябре старшему следователю Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве сообщили о подозрении в злоупотреблении властью.