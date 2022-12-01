В Киеве фейковый журналист стал стрелять на улице и ранил прохожую

В Киеве полиция задержала местного жителя, который стрелял на улице из травматического пистолета и попал в прохожую.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

У елочного базара в Подольском районе столицы подозреваемый вступил в конфликт с незнакомым ему мужчиной. Во время ссоры фигурант достал травматический пистолет, направил его в сторону оппонента и выстрелил в землю. Мужчина, в которого стреляли, пытался скрыться. Тогда подозреваемый произвел в его сторону еще один выстрел, однако попал в случайную прохожую, нанеся ей телесные повреждения.

Злоумышленник был задержан на месте происшествия. У него изъяли пистолет и разрешение на ношение оружия. Также у задержанного обнаружили редакционное удостоверение столичного интернет-издания. Однако установлено, что подозреваемый никакого отношения к редакции этого издания не имеет, а в удостоверении есть признаки подделки. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста, который прокуратура обжалует. За хулиганство с применением оружия ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.