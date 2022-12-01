В Николаеве суд отпустил под домашний арест подозреваемых в похищении девушки

В Николаеве суд отправил под круглосуточный домашний арест двух подозреваемых в похищении 23-летней девушки.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Напомним, 20 декабря девушка заявила в полицию, что ее знакомый вместе с еще одним мужчиной насильно усадили ее в авто и вывезли в лес. Там они избили девушку и бросили ее. Пострадавшая смогла добраться до города. В полиции впоследствии назначили экспертизу, совершили ли в отношении пострадавшей сексуальное насилие.

Полицейские установили места нахождения подозреваемых. 31-летнему и 18-летнему николаевцам следователи объявили о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека»).