Полиция задержала николаевца с посылкой с наркотиками

В Николаеве оперативники полиции изъяли у местного 41-летнего жителя пакетики с наркотиками.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью совместно с дознавателями отделения полиции №1 в ходе отработки оперативной информации задержали местного жителя возле одной из служб доставки. В почтовом отделении мужчина получил посылку, в которой находились полиэтиленовые пакеты с наркотиками. Запрещенные вещества мужчина заказывал через Интернет.

В отношении николаевца открыто уголовное производство по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта»).

Изъятые наркотики были направлены на проведение экспертных исследований, по результатам которых будут приняты дальнейшие решения.