Олигарх Жеваго не послушался адвокатов и поехал на «тусовку» в Куршавель, где его и задержали, - журналист

Украинский олигарх Константин Жеваго знал, что его могут задержать во Франции по запросу ГБР, но все равно поехал в Куршавель.

Об этом сообщил журналист Украинской правды Михаил Ткач.

Напомним, что Жеваго, один из самых богатых людей Украины, был задержан в гостинице Le К2. Жеваго и топ-менеджеры банка «Финансы и Кредит» подозреваются в растрате 113 миллионов долларов, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка. В настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.

Ткач предполагает, что адвокаты Жеваго, наверное, были очень удивлены тем, что их подзащитный оказался во Франции.

“Летом нам удалось найти Жеваго, который давно был объявлен в розыск. Достали олигарха мы дроном на яхте в Монако. После публикации нашего материала «Батальон Монако» на Украинской правде ГБР направило запрос на экстрадицию Жеваго… И, казалось бы, после этого Жеваго лучше во Францию не ездить. Об этом, по данным источников из окружения олигарха, ему говорили адвокаты".