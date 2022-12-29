Воров в законе «Умку» и «Лашу Свана» Печерский райсуд Киева арестовал без права на внесение залога

Задержанных «воров в законе» – «Умку» (Сергей Олейник) и «Лашу Свана» (Лашу Джачвлиани) отправили в СИЗО без права на внесение залога.

Соответствующее решение в среду, 28 декабря, приняла следственный судья Печерского районного суда города Киева Светлана Волкова, сообщает журналист Владимир Губин.

«Итоги подведем: сегодня (28 декабря, - ПН) следственный судья Печерского районного суда города Киева Светлана Волкова избрала меры пресечения подозреваемым в проведении т.н. воровских сходок 49-летнему уроженцу Запорожской области Сергею Олейнику aka «Умка» и его одногодке Лаше Джачвлиани aka «Лаша Сван». Что и как было в заседаниях (растянулись суммарно с 13:00 до 19:17) - расскажем в ближайшее время. Пока фактом является безальтернативный арест обоих фигурантов и довольно много вопросов по материалам дела», - написал он.

«P.S. Колоритная компания собирается на ИВСе - там и так был «смотрящий» за Лукьяновским СИЗО, а теперь еще и два вора. Элитный уровень представительства)», - добавил Губин.

Напомним, 28 декабря в Нацполиции сообщили, что полицейские задержали двух «воров в законе» – «Умку» (Сергей Олейник) и «Лашу Свана» (Лашу Джачвлиани).

«Воры в законе», находясь в статусе подозреваемых в распространении преступного влияния, для решения конфликтов и координации уголовной деятельности организовали несколько так называемых «сходок» с участием представителей криминалитета.