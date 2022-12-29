К мэру Полтавы пришло СБУ – СМИ сообщают, что из-за разглашения им информации о воинской части

В помещении Полтавского городского совета утром 29 декабря сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия.

Об этом сообщает местное издание «Полтавщина».

Утром в сессионном зале городской голова Полтавы Александр Мамай проводил встречу со спортсменами. По информации источников издания, на выходе из зала его оцепили сотрудники СБУ и повели в его рабочий кабинет.

Предварительно известно, что СБУ расследует дело по разглашению городским головой информации о формировании в Полтаве новой воинской части с указанием адреса штаба.

А издание «Зміст» уточняет, что уголовное производство было открыто по факту распространения информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину. Также статья 114-2 УК Украины предусматривает ответственность за обнародование сведений о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения.

15 декабря Александр Мамай сообщил, что в Полтавской громаде будет дислоцироваться военная часть, которая будет заниматься тремя областями. Военные самостоятельно выбрали помещение районного совета по логистике, чтобы поддерживать коммуникацию с силовиками.

Новый армейский корпус ВСУ находится на этапе формирования. Первый заместитель городского головы Валерий Пархоменко сообщал 12 декабря, что этот процесс планируется завершить к новому году. Потребности для многотысячного личного состава будут частично закрывать за средства Полтавской общины и планируют для этого заложить финансирование в бюджете на 2023 год.

Напомним, как мэр Полтавы заявил, что Донбассе «идет брат на брата», а ВСУ защищает интересы США.