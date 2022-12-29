В Хмельницкой области СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ МП

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на семи объектах УПЦ (МП) в Хмельницкой области.
Об этом сообщает СБУ.
В частности, обыски проходят:
- епархиальном управлении Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Шепетовка);
- Рождество-Богородичном мужском монастыре (с. Городище Шепетовского р-на);
- женском монастыре святой праведной Анны (г. Славута);
- храм Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута);
- храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии (г.Шепетовка);
- соборе иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (г. Нетишин);
- Свято-Воскресенском храме (пгт. Виньковцы).
«Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве», - отметили в ведомстве.
В рамках мероприятий правоохранители осматривают территории объектов и осуществляют проверку лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
Напомним, кроме Николаевщины СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП еще в восьми областях.