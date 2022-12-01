Аферисты за сутки выманили у жителей Николаевщины ₴180 тысяч

Полицейские устанавливают мошенников, которые обманули жителей Николаевщины более чем на 180 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

За прошедшие сутки в полицию обратились трое жителей Баштанского района с заявлениями о том, что стали жертвами мошенников. Путем обмана злоумышленники с карточных счетов присвоили более 84 тысяч гривен 44-летнего жителя Ингульской территориальной громады, 68 тысяч гривен 46-летней жительницы пгт Казанка и 31 тысячи гривен 46-летней жительницы Вольнозапорожской громады.

По словам двух потерпевших, во время телефонного разговора аферисты представлялись банковскими работниками и убеждали потерпевших, что наличные денежные средства на банковских карточках срочно нужно перевести на другие счета, чтобы обезопасить от несанкционированного вмешательства. Назвав собеседнику все пароли, приходившие на мобильный, граждане потеряли все свои сбережения.

Еще одна жертва мошенников пыталась приобрести через непроверенный сайт ювелирные изделия. Женщина перечислила полную сумму на указанные продавцом реквизиты, но заказ так и не получила.

По указанным фактам следователи начали уголовные производства по части 3 статьи 190 УК Украины («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Полиция в очередной раз призывает граждан осторожничать при покупке в интернет-магазине. Заказывайте товар только накладным платежом. Или покупайте только у проверенных интернет-администраторов.

Если вам позвонили по телефону и сообщили, что ваша карта заблокирована, проверьте это в ближайшем отделении банка. Помните, никогда никому не предоставляйте данные вашей карты и пароли, особенно по телефону.

Напомним, что у Украине на фоне проблем со связью появился новый способ мошенничества – предлагают переключиться на «другую вышку».