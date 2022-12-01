Спецслужбы Украины и Молдовы перекрыли нелегальный канал побега уклонистов в Евросоюз

СБУ совместно со спецслужбой Республики Молдова SIS (Служба информации и безопасности) заблокировала транснациональный канал нелегальной миграции в Евросоюз. В результате комплексных мероприятий международная следственно-оперативная группа задокументировала преступную деятельность и задержала организаторов и участников схемы.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины

За деньги злоумышленники предлагали украинским гражданам призывного возраста выехать за пределы нашего государства вне контрольно-пропускных пунктов.

"Трафик" пролегал с территории Винницкой и Черновицкой областей в Молдову, а дальше "обходными путями" в страны ЕС.

Один из маршрутов, который дельцы использовали для скрытого выезда, – на лодках через местную пограничную реку.

Стоимость таких услуг составляла от 4,5 тысячи долларов США. Сумма зависит от региона проживания и срочности выезда.

Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям спецслужб обеих стран удалось предотвратить нелегальный выезд в западные страны более сотни уклончан.

По данным следствия, к незаконной деятельности причастна транснациональная преступная группировка, специализирующаяся на организации каналов нелегальной миграции. В состав группы входили граждане Украины и Молдовы.

Для поиска потенциальных клиентов злоумышленники использовали свои связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступления, в том числе деньги, полученные от туристов.

В рамках уголовного производства по статье 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины») Уголовного кодекса Украины ведется расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности.