На Полтавщине полиция задержала предателя и убийцу, сбежавших из психбольницы

В Полтавской области полиция оперативно разыскала двух осужденных, которые ночью 28 декабря сбежали из психиатрической больницы.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Двое мужчин ночью сбежали из психбольницы, где отбывали назначенное судом уголовное наказание в виде принудительного лечения.

Беглецов обнаружили на выезде из Полтавы около 14:20. По предварительной информации, сообщники планировали добраться до соседней области.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства побега осужденных из специализированного учреждения здравоохранения. Продолжаются необходимые процессуальные действия.

Один из беглецов был осужден за государственную измену, а другой – за убийство и кражу.