На Полтавщине полиция задержала предателя и убийцу, сбежавших из психбольницы

В Полтавской области полиция оперативно разыскала двух осужденных, которые ночью 28 декабря сбежали из психиатрической больницы.
Об этом сообщили в полиции Полтавской области.
Двое мужчин ночью сбежали из психбольницы, где отбывали назначенное судом уголовное наказание в виде принудительного лечения.
Беглецов обнаружили на выезде из Полтавы около 14:20. По предварительной информации, сообщники планировали добраться до соседней области.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства побега осужденных из специализированного учреждения здравоохранения. Продолжаются необходимые процессуальные действия.
Один из беглецов был осужден за государственную измену, а другой – за убийство и кражу.