НАБУ рассказало, как преступная группа через АРМА и СЕТАМ нанесла ущерб на полмиллиарда

НАБУ и САП получили новые доказательства по делу о растрате имущества, переданного АРМА. Нанесенный ущерб по четырем эпизодам дела составляет 485 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Организовал преступную группу владелец ряда юридических компаний, его местонахождение неизвестно. Также о подозрении сообщили генеральному директору ГП «СЕТАМ» в 2016-2020 годах (Виктор Вишнев, также подозреваемый в другом уголовном производстве НАБУ и САП).

Еще двум участникам ОПГ – председателю АРМА в 2016-2019 (Антон Янчук) и начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА (2018-2020 гг.) – раньше сообщили о подозрении в махинациях с арестованным имуществом. Также 29 декабря о подозрении сообщили директору частной компании, подконтрольной организатору преступной группы. Общее количество установленных участников как самой ОПГ, так и вовлеченных в совершение определенных преступлений составляет 11 человек.

Организатор группы на протяжении 2017-2018 годов предложил председателю АРМА ввести коррупционную схему по реализации арестованного имущества. Как человек, который на протяжении нескольких лет оказывал опосредованное влияние на формирование и реализацию государственной правовой политики Министерства юстиции Украины, АРМА и ГП «Сетам», организатор был хорошо осведомлен о специфике этого направления деятельности Агентства. Он разработал план, предусматривавший установление контроля за всеми этапами: с момента передачи вещественных доказательств АРМА до продажи активов по заниженной стоимости на подконтрольной торговой площадке подконтрольным компаниям.

Председатель АРМА принял предложение организатора группы. Среди прочего он обеспечил принятие необходимой нормативной базы, которая позволила создать видимость законности манипуляций с арестованным имуществом в интересах ОПГ. На конкурсе по отбору торговой площадки победу могла одержать только одна структура – ГП «СЕТАМ». Его генерального директора организатор также привлек в состав ОПГ. Тот мог обеспечить проведение электронных торгов с целью реализации вещественных доказательств по заниженным ценам. На торгах могли создать условия для победы заранее определённых компаний. Директор частной компании оказывал правовую помощь и обеспечивал участие в торгах ГП «Сетам» фирм, подконтрольных ОПГ.

Группа не менее четырех раз успешно реализовала коррупционную схему по продаже арестованного имущества по заниженной стоимости. А именно: